Sheffield United, McBurnie aggredisce un tifoso: “Mi ha preso a schiaffi” (Di martedì 11 maggio 2021) Caos in Premier League per via dell’aggressione da parte dell’attaccante dello Sheffield United (squadra retrocessa come ultima in classifica) Oliver McBurnie ai danni di un tifoso che stava riprendendo col telefonino il litigio del calciatore con una ragazza: “Stavamo camminando e l’ho visto litigare con una ragazza. Ero con due dei miei amici e nel frattempo lui stava diventando aggressivo. Gli ho detto ‘Rilassati amico, non può essere peggio della retrocessione’. All’inizio sembrava tutto ok, lui ci ha detto di mettere via il telefono. Ho risposto: ‘Perché? Perché dovrei mettere via il mio cellulare?’ A quel punto mi ha preso a schiaffi. Mi ha picchiato un paio di volte e uno dei miei amici lo ha portato via da me. Poi, lui e la ragazza, se ne sono andati. Ha alzato il cappuccio ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Caos in Premier League per via dell’aggressione da parte dell’attaccante dello(squadra retrocessa come ultima in classifica) Oliverai danni di unche stava riprendendo col telefonino il litigio del calciatore con una ragazza: “Stavamo camminando e l’ho visto litigare con una ragazza. Ero con due dei miei amici e nel frattempo lui stava diventando aggressivo. Gli ho detto ‘Rilassati amico, non può essere peggio della retrocessione’. All’inizio sembrava tutto ok, lui ci ha detto di mettere via il telefono. Ho risposto: ‘Perché? Perché dovrei mettere via il mio cellulare?’ A quel punto mi ha. Mi ha picchiato un paio di volte e uno dei miei amici lo ha portato via da me. Poi, lui e la ragazza, se ne sono andati. Ha alzato il cappuccio ...

