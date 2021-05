Roma, violentata una dipendente di una scuola: indagini in corso (Di martedì 11 maggio 2021) Una dipendente di una scuola è stata violentata a Roma. indagini in corso per ricostruire l’accaduto. Roma – Una dipendente di una scuola è stata violentata a Roma nella mattinata di martedì 11 maggio 2021. L’episodio è avvenuto in un istituto del quartiere Torrino e ad essere aggredita la cuoca della La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo. La donna è stata già ascoltata dagli inquirenti e nelle prossime ore sarà sentita un’altra volta per provare a ricostruire l’accaduto. L’uomo sarebbe scappato senza portare via nulla e e per questo motivo si esclude l’ipotesi di una rapina. L’aggressione L’aggressione è ancora al vaglio degli ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) Unadi unaè statainper ricostruire l’accaduto.– Unadi unaè statanella mattinata di martedì 11 maggio 2021. L’episodio è avvenuto in un istituto del quartiere Torrino e ad essere aggredita la cuoca della La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo. La donna è stata già ascoltata dagli inquirenti e nelle prossime ore sarà sentita un’altra volta per provare a ricostruire l’accaduto. L’uomo sarebbe scappato senza portare via nulla e e per questo motivo si esclude l’ipotesi di una rapina. L’aggressione L’aggressione è ancora al vaglio degli ...

