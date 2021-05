Riapre “IN LOCO. Il museo diffuso dell’abbandono” (Di martedì 11 maggio 2021) Scelto tra le iniziative più meritevoli dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza e già segnalato dalla guida Lonely Planet, ha riaperto in queste ore anche “Il museo diffuso dell’abbandono”, progetto unico in Italia dell’Associazione Spazi Indecisi di Forlì, sede del centro visite. Un invito all’esplorazione dei luoghi in disuso in maniera immersiva e innovativa, combinando esperienza, memoria e tecnologia. Gli interessati possono cominciare consultando il sito www.inLOCO.eu, dove si può anche scaricare la APP dagli store digitali, che servirà per conoscere in diretta la storia dei luoghi, e prenotando una visita alla mail inLOCOmuseo@gmail.com. Al momento attivo in Romagna, si tratta di un progetto di valorizzazione pensato per essere replicato in altri contesti culturali e ... Leggi su newsagent (Di martedì 11 maggio 2021) Scelto tra le iniziative più meritevoli dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza e già segnalato dalla guida Lonely Planet, ha riaperto in queste ore anche “Il”, progetto unico in Italia dell’Associazione Spazi Indecisi di Forlì, sede del centro visite. Un invito all’esplorazione dei luoghi in disuso in maniera immersiva e innovativa, combinando esperienza, memoria e tecnologia. Gli interessati possono cominciare consultando il sito www.in.eu, dove si può anche scaricare la APP dagli store digitali, che servirà per conoscere in diretta la storia dei luoghi, e prenotando una visita alla mail in@gmail.com. Al momento attivo in Romagna, si tratta di un progetto di valorizzazione pensato per essere replicato in altri contesti culturali e ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapre LOCO Riapre 'In Loco', il Museo diffuso dell'abbandono (11/05/2021) GLI ITINERARI DI 'IN LOCO' DARSENA 3.0 - Un attracco storico per il futuro Tra mare e archeologia industriale, la darsena 3.0 rende omaggio agli avamposti storici della produttività di Ravenna, luogo ...

Sia davvero una Rinascita: Pro Loco riapre con la mostra di Tentolini La Pro Loco ha anche mostrato la sala rinnovata durante i mesi di chiusura e l'ufficio Infopoint rimesso a nuovo grazie a un bando di Regione Lombardia: soltanto uno dei tanti spunti di ripartenza ...

Riapre "In Loco", il Museo diffuso dell'abbandono Vita Riapre "In Loco", il Museo diffuso dell'abbandono Il progetto dell'associazione Spazi Indecisi di Forlì, per la prima volta in Italia, racconta la storia di decine di immobili in disuso sul territorio romagnolo tra fabbriche, conventi, colonie, chies ...

Riaprono una bottega in paese per dimenticare il lavoro perso Eleonora e Luca sono rimasti disoccupati e hanno scommesso sulla Montagna riprendono la gestione del circolo che diventerà anche negozio di alimentari ...

