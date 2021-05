Pfizer, richiamo a 21 giorni: “Attenersi agli studi” (Di martedì 11 maggio 2021) Covid, Pfizer: “Vaccino studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni, Attenersi a quello che è emerso dagli studi”. Pfizer frena sull’ipotesi di posticipare la somministrazione della seconda dose del vaccino. L’invito è a rispettare quelle che sono le tempistiche indicate nelle modalità di somministrazione. Indicazioni che si basano sugli studi scientifici raccolti durante la fase di test. Pfizer, “Vaccino studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni” “Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) Covid,: “Vaccinoato per una seconda somministrazione a 21a quello che è emerso d”.frena sull’ipotesi di posticipare la somministrazione della seconda dose del vaccino. L’invito è a rispettare quelle che sono le tempistiche indicate nelle modalità di somministrazione. Indicazioni che si basano sugliscientifici raccolti durante la fase di test., “Vaccinoato per una seconda somministrazione a 21” “Il vaccino è statoato per una seconda somministrazione a 21. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, ...

