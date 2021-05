Offese sul web a Mattarella | scattano le perquisizioni

Advertising

tfabiani2 : RT @askanews_ita: Offese sul web a #Mattarella: 11 indagati e raffica di perquisizioni - danielamarch8 : RT @RaiNews: Offese sul web al Presidente della Repubblica: undici indagati - MinaA8I96793095 : RT @askanews_ita: Offese sul web a #Mattarella: 11 indagati e raffica di perquisizioni - askanews_ita : Offese sul web a #Mattarella: 11 indagati e raffica di perquisizioni - giuseppeMI1998 : Offese social a Mattarella, perquisizioni in tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Offese sul

... utilizzati per rivolgere leal Capo dello Stato'. E' inoltre emerso come indagati 'gravitassero in ambienti di estrema destra e a vocazione sovranista e avessero manifestato vicinanza alle ...9.26Web a Mattarella,11 indagati Perquisizioni dei carabinieri del Ros nei confronti di 11 indagati per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione ...Le perquisizioni, estese agli account telematici e ai profili social degli indagati, hanno permesso il sequestro di numerosi sistemi e apparati informatici, utilizzati per rivolgere le offese al Capo ...La Corte di Appello di Lecce ha confermato il diritto di Legambiente ad ottenere un risarcimento di trentamila euro da Fabio Riva, nella qualità di erede di Emilio Riva, patron di ILVA S.p.A., e da Lu ...