Offese social a Mattarella | coinvolto anche un professore universitario vicino agli ambienti di estrema destra

(Di martedì 11 maggio 2021) Proseguono le indagini per le. Questa mattina i Carabinieri del Ros hanno perquisito le abitazioni di 11 persone che, secondo le ipotesi di reato, avrebbero utilizzato le piattaformeper insultare e minacciare il Presidente della Repubblica. Si tratta del secondo passo concreto dopo quanto accaduto lo scorso 11 marzo, con le forze dell’ordine che avevano cercato i primi riscontri individuando un atteggiamento negativo (per usare un eufemismo)nei confronti di Giuseppe Conte ed Elsa Fornero., perquisite le abitazioni di 11 persone Secondo le prime indicazioni, tra i perquisiti ci sarebbero molte persone vicinedi...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - RobertoRenga : RT @Corriere: Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - angiuoniluigi : RT @Corriere: Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - HansSuter : il testo sembra un comunicato dei carabinieri, mi devo preoccupare ? -

Le perquisizioni, estese agli account telematici e ai profilidegli indagati, hanno portato al sequestro di numerosi sistemi e apparati informatici , utilizzati per rivolgere leal capo ...... unità specializzata del Ros che ha ricostruito la rete relazionale e le abitudinidelle persone coinvolte, di età compresa tra i 44 e i 65 anni, tra i quali figurano impiegati e ...Tre degli indagati gravitano in ambienti di estrema destra, uno è un professore universitario. Le condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato «appaiono frutto di un’elaborata strategia di ag ...Si tratta di utenti residenti in diverse province italiane, alcuni legati al mondo dell’estrema destra e del sovranismo. Coinvolto anche un professore universitario ...