Napoli-Udinese | le pagelle degli azzurri | Zielinski scatenato

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 6 – Non ha particolari colpe sul gol. Per il resto viene poco chiamato in causa. Di Lorenzo 6,5 – Spinge costantemente sulla fascia. All’inizio di gara va anche vicino al gol ma la parte difensiva pecca. Segna con un tap in sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Manolas 5,5 – Sua la responsabilità sul gol di Okaka che accorcia le distanze. Perde completamente il tempo. Rrahmani 6 – Partita senza sbavature. Ordinato ed efficace. Imposta quando può. Hysaj 6 – Ordinato e pulito. Partita senza sbavature. Dal minuto 84 Mario Rui s.v. Bakayoko 6 – Oggi preferito a Demme. Gioca una buona gara di sostanza e funge da frangiflutti. Vuole lasciare il segno nelle sue ultime uscite con la maglia azzurra. Dal minuto 84 Demme s.v. Fabian Ruiz 7,5 – Il suo gol è una pennellata che spegne gli animi dei friulani. Questa è la classica partita in cui lo spagnolo si esalta ...