MotoGP | Fabio Quartararo | “Spero di essere pronto al 100% questo weekend | mi sto riprendendo a poco a poco”

(Di martedì 11 maggio 2021) Mancano ormai pochi giorni al via deldi gara valevole per il Gran Premio di Francia 2021, in cui i fari saranno puntati principalmente sul padrone di casa. Il centauro nizzardo della Yamaha Factory, dopo un ottimo avvio di Mondiale2021, si è dovuto operare all’avambraccio destro per sindrome compartimentale la scorsa settimana proprio in vista del round di Le Mans. “Mi stodialfine settimana – ha dichiarato il Diablo ai microfoni di Canal+ (fonte: Corriere dello Sport) – È triste correre a porte chiuse perché ho ottimi ricordi con il pubblico. Soprattutto ...

è già pronto a tornare in sella, ma chissà se potrà spingere subito come vorrebbe. Il suo compagno di squadra ha invece rilanciato vecchi dubbi sulla sua costanza di rendimento. Dopo la ...... il nostro Francesco Bagnaia , in testa alla Classifica Piloti il Mondiale di2021 questo ... Dietro di lui, tuttavia, è ancora presente l'ombra di 'El Diablo', quelQuartararo costretto ...Mancano ormai pochi giorni al via del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Francia 2021, in cui i fari saranno puntati principalmente sul padrone di casa Fabio Quartararo. Il centauro nizzar ...Due settimane dopo la tappa di Jerez, MotoGP, Moto2 e Moto3 si preparano a scendere in pista per il GP di Francia 2021 sullo storico circuito “Bugatti” di […] ...