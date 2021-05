M5S: Ass. Rousseau, 28 mesi in fumo per rifondarlo, noi capro espiatorio (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) – Il processo rifondativo del M5S “è stato annunciato ed è ‘in corso’ dal febbraio 2019 ossia da 28 mesi senza arrivare a nessun fattivo cambiamento. Luigi Di Maio ha portato avanti un tour di mesi con gli attivisti, poi il 18 marzo 2019 è stata aperta un’area di ascolto su Rousseau per inserire le proprie proposte e alla quale hanno partecipato oltre 6mila persone, poi sono stati fatti gli Stati Generali, costati 140 mila euro senza l’utilizzo di Rousseau, in cui sono state prese anche delle decisioni e oggi viene annunciato l’ennesimo progetto rifondativo. L’unica certezza è che in tutti questi mesi di procrastinazione seriale è stato usato Rousseau come capro espiatorio per nascondere, in realtà, l’inerzia e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) – Il processo rifondativo del M5S “è stato annunciato ed è ‘in corso’ dal febbraio 2019 ossia da 28senza arrivare a nessun fattivo cambiamento. Luigi Di Maio ha portato avanti un tour dicon gli attivisti, poi il 18 marzo 2019 è stata aperta un’area di ascolto super inserire le proprie proposte e alla quale hanno partecipato oltre 6mila persone, poi sono stati fatti gli Stati Generali, costati 140 mila euro senza l’utilizzo di, in cui sono state prese anche delle decisioni e oggi viene annunciato l’ennesimo progetto rifondativo. L’unica certezza è che in tutti questidi procrastinazione seriale è stato usatocomeper nascondere, in realtà, l’inerzia e ...

