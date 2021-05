L' imprenditrice meglio di Re Mida | tutto ciò che tocca diventa oro E fa gola ai brand

(Di martedì 11 maggio 2021) Lo stile di Chiara Ferragni visto attraverso i suoi look più belli guarda le foto Da cliente a Global Ambassador. Chiara Ferragni, 34 anni, ancora una volta non sbaglia un colpo. E mentre il web si divide tra chi la venera ad ogni passo e chi la critica per ogni cosa, lei si porta a casa un risultato dopo l’altro, facendo filotto di successi. Da “semplice” acquirente di gioielli Bulgari, la maison di alta gioielleria fondata nel 1884, Chiara è appena stata nominata tra i suoi PR in qualità di Global Ambassador. In poche parole, l’ha il ruolo di comunicare i valori del...

