La fuffa di Biden sui vaccini (Di martedì 11 maggio 2021) Invito i lettori a considerare questo Cameo un divertissement. Non c'è nulla di più divertente della politica alta, quella di respiro etico-morale, a costo zero. Il tema di togliere la protezione dei brevetti ai vaccini proposto da Joe Biden è senza dubbio un aspetto eticamente esaltante, specie per una società della fuffa politicamente corretta come la nostra, ma in termini di execution è, appunto, fuffa in purezza, roba da talk show di prima serata. vaccini, guerra sui brevetti Togliere la protezione brevetti su Pfizer e Moderna è inutile, perché i due vaccini americani non sono utilizzabili al di fuori di paesi tecnologicamente avanzati, come Europa e Usa. Necessitano infatti di una sofisticata catena del freddo a meno 80 gradi (sic!) che pochi paesi al mondo ...

