La 24 Ore di Paperopoli al via sulle pagine di Topolino

(Di martedì 11 maggio 2021) Una storia tutta motori e azione da leggere in tre puntate e un board game esclusivo per appassionanti gare in famiglia e con gli amici. Giù la visiera, piloti sulla linea di partenza… via!presenta una gara senza precedenti: La 24 Ore di, una corsa avvincente e divertente con protagonisti i Paperi più amati, tra fumetto e realtà. A partire da mercoledì 12 maggio con il numero 3416 diinizia infatti Zio Paperone e la Ventiquattrore di, avventura sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Mario Ferracina lunga tre episodi… e tantissimi chilometri! Asi inaugura la nuovissima Gigatangenziale con una grande manifestazione automobilistica aperta a tutti i cittadini. Le regole sono ferree e il premio in palio molto allettante, basta trovare un mezzo ...

Advertising

MangaForevernet : ? Topolino - al via La 24 Ore di Paperopoli ? ? - afnewsinfo : La 24 Ore di Paperopoli! - KilljoyGP : Saranno Goblin: La 24 Ore di Paperopoli - Marty27867377 : RT @TopolinoIT: #TopoAnteprima: Scaldate i motori, con #TopolinoMagazine 3416 arriva un nuovo ed esclusivo gioco da tavolo: la 24 ore di… - TanaDeiGoblin : A #sarannogoblin, la rubrica dei piccoli, parliamo e #la24oredipaperopoli, il nuovo gioco della Edizioni Panini che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Paperopoli

AFNews

... una raccolta di storie per veri collezionisti con gli eroi più in vista di Topolinia e...in diretta sulla pagina Facebook @TopolinoMagazine e sul canale YouTube Panini Comics alle18.00,...... una raccolta di storie per veri collezionisti con gli eroi più in vista di Topolinia e...in diretta sulla pagina Facebook @TopolinoMagazine e sul canale YouTube Panini Comics alle18.00,...Una storia tutta motori e azione da leggere in tre puntate e un board game esclusivo per appassionanti gare in famiglia e con gli amici. Giù la visiera, ...Le pagine di Topolino sono pronte a ospitare La 24 Ore di Paperopoli, storia in tre puntate accompagnata da un board game esclusivo. Si parte Mercoledì 12 Maggio su Topolino 3416, che uscirà anche in ...