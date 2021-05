Juventus, anche Mihajlovic nella lista per il dopo Pirlo (Di martedì 11 maggio 2021) La Juventus starebbe guardando anche a Sinisa Mihajlovic per il dopo Pirlo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche il nome di Sinisa Mihajlovic nella lista dei candidati per il dopo Pirlo in vista della prossima stagione. Quella del tecnico serbo è un’idea da tenere in considerazione, così come quelle di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 I due nomi principali, comunque, restano Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Lastarebbe guardandoa Sinisaper ilSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’èil nome di Sinisadei candidati per ilin vista della prossima stagione. Quella del tecnico serbo è un’idea da tenere in considerazione, così come quelle di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 I due nomi principali, comunque, restano Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri, ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

