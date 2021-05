Judas and the Black Messiah: ecco quando uscirà in DVD e Blu-ray il vincitore di due Oscar (Di martedì 11 maggio 2021) Presto in homevideo sia in DVD che in Blu-ray l'attesissimo film di Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar, tra cui miglior attore non protagonista: ecco quando uscirà e quali saranno gli extra. Finalmente Judas and the Black Messiah, l'attesissimo film di Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar, tra cui miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya), arriva in Italia in DVD e Blu-Ray distribuiti da Warner Bros. Home Entertainment, a partire da giovedì 17 giugno. Ispirato a eventi realmente accaduti, Judas and the Black Messiah è diretto da Shaka King, all'esordio con un lungometraggio per una major. In Judas and the Black ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Presto in homevideo sia in DVD che in Blu-ray l'attesissimo film di Shaka Kingdi 2 Premi, tra cui miglior attore non protagonista:e quali saranno gli extra. Finalmenteand the, l'attesissimo film di Shaka Kingdi 2 Premi, tra cui miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya), arriva in Italia in DVD e Blu-Ray distribuiti da Warner Bros. Home Entertainment, a partire da giovedì 17 giugno. Ispirato a eventi realmente accaduti,and theè diretto da Shaka King, all'esordio con un lungometraggio per una major. Inand the...

Advertising

_Bhobear : Sto recuperando tutti i film candidati agli Oscars e devo ammettere che ho guardato Judas and the Black Messiah con… - SimonaCroisette : RT @WarnerBrosIta: Daniel Kaluuya è Fred Hampton in JUDAS AND THE BLACK MESSIAH. Non perdere il film vincitore di due Premi Oscar® in DVD e… - WarnerBrosIta : Daniel Kaluuya è Fred Hampton in JUDAS AND THE BLACK MESSIAH. Non perdere il film vincitore di due Premi Oscar® in… - Agenparl : JUDAS AND THE BLACK MESSIAH | Dal 17 Giugno in DVD e Blu-ray e Tutte le novità in Home Entertainment di Giugno -… - fremebonda : Appena visto Judas and the black Messiah, così posso andare a dormire incazzata col mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Judas and Oscar 2021, perché così seri? Nella rosa dei candidati a miglior film figuravano per esempio: Una donna promettente , di Emerald Fennell, che riflette sul tema dello stupro e del consenso; Judas and the Black Messiah, che narra ...

Se l'hacker si traveste da Oscar Judas and the Black Messiah era fra i favoriti per la vittoria dell'Oscar per il Miglior Film alla 93esima edizione degli Academy Awards che si è tenuta nell'ultima settimana di aprile, ma la ...

Il traditore e l'eroe: Judas and the Black Messiah doppiozero Judas and the Black Messiah: ecco quando uscirà in DVD e Blu-ray il vincitore di due Oscar Presto in homevideo sia in DVD che in Blu-ray l'attesissimo film di Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar, tra cui miglior attore non protagonista: ecco quando uscirà e quali saranno gli extra. Finalm ...

I film premiati Oscar in onda su Sky. Minari, Tenet, Judas and the Black Messiah Imperdibili i film da Oscar® che Sky offre ai suoi abbonati, appena premiati nell’attesa serata in diretta da Kodak Theatre.

Nella rosa dei candidati a miglior film figuravano per esempio: Una donna promettente , di Emerald Fennell, che riflette sul tema dello stupro e del consenso;the Black Messiah, che narra ...the Black Messiah era fra i favoriti per la vittoria dell'Oscar per il Miglior Film alla 93esima edizione degli Academy Awards che si è tenuta nell'ultima settimana di aprile, ma la ...Presto in homevideo sia in DVD che in Blu-ray l'attesissimo film di Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar, tra cui miglior attore non protagonista: ecco quando uscirà e quali saranno gli extra. Finalm ...Imperdibili i film da Oscar® che Sky offre ai suoi abbonati, appena premiati nell’attesa serata in diretta da Kodak Theatre.