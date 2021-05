Israele | razzi su Tel Aviv | un morto e diversi feriti | colpito un edificio

(Di martedì 11 maggio 2021) Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite , alcune in modo grave, durante un bombardamento compiuto da Hamas contro Holon , area urbana a sud di Tel. Iesplosi dalla ...

- - > Leggi Anche Tensioni a Gerusalemme,: 'Lanciati 250da Gaza' Hamas: 'Sparati 130su Tel Aviv' - 'Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato ...Hamas ha annunciato di aver lanciato in serata verso130; molti potrebbero però essere stati intercettati dalla contraerea . Le sirene di allarme a Tel Aviv sono comunque suonate almeno ...Lancio di razzi su Gerusalemme, Israele risponde con raid: almeno 9 morti. Alta tensione in Medio Oriente dopo il lancio di razzi da Gaza verso Gerusalemme, che ha provocato l’i ...Tutti gli atterraggi all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati annullati mentre la città era sottoposta ad un duro bombardamento da parte di Hamas.