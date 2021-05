Isola dei Famosi, chi è stato eliminato ieri sera? Una decisione sorprendente (Di martedì 11 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021. Il reality è ormai entrato nel vivo: chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera? ieri sera è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli ospiti fissi in studio Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi Leggi su youmovies (Di martedì 11 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo appuntamento con l’dei2021. Il reality è ormai entrato nel vivo: chi ènella puntata diè andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con L’dei, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli ospiti fissi in studio Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - paolab111 : #Isola hanno fatto di tutto per convincere la lodo a restare, vergogna. Poi la solita prova, dei pesi, ovviamente i… - fanpage : #Isola, i momenti imperdibili della puntata di ieri -