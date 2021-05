Invasione migranti: Faraone, Draghi fa bene a coinvolgere l’Europa (Di martedì 11 maggio 2021) Faraone (Iv) approva Draghi sull'immigrazione, fa bene a governare la situazione dei migranti coinvolgendo l'Europa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021)(Iv) approvasull'immigrazione, faa governare la situazione deicoinvolgendo l'Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

