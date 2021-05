Internazionali BNL d’Italia 2021: Opelka elimina Musetti in due set, servizio devastante (Di martedì 11 maggio 2021) Reilly Opelka ha sconfitto Lorenzo Musetti per 6-4, 6-4, al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il gigante statunitense ha eliminato l’azzurro senza soffrire particolarmente il suo tennis apprezzabile, riuscendo superare quota 20 ace e affermandosi come big server anche sul rosso. Musetti ha tentato invano di rispondere alle prime rapidissime, pesanti e cariche dello statunitense, chiudendosi però in una gabbia di frustrazione; gli unici break arrivati in sfavore del carrarese, uno per parziale, sono giunti a 0, evidente sintomo del nervosismo dell’azzurro. Musetti è apparso sin troppo nervoso al servizio, complice un rendimento straripante di Opelka durante i turni di battuta, il quale ha ulteriormente ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Reillyha sconfitto Lorenzoper 6-4, 6-4, al primo turno degliBNL. Il gigante statunitense hato l’azzurro senza soffrire particolarmente il suo tennis apprezzabile, riuscendo superare quota 20 ace e affermandosi come big server anche sul rosso.ha tentato invano di rispondere alle prime rapidissime, pesanti e cariche dello statunitense, chiudendosi però in una gabbia di frustrazione; gli unici break arrivati in sfavore del carrarese, uno per parziale, sono giunti a 0, evidente sintomo del nervosismo dell’azzurro.è apparso sin troppo nervoso al, complice un rendimento straripante didurante i turni di battuta, il quale ha ulteriormente ...

