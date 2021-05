Inter-Roma: formazioni e dove vederla (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita Inter-Roma di Serie A. L’Inter capolista si trova al primo posto con 85 punti e arriva da due pareggi con Napoli e Spezia e tre vittorie con Verona, Crotone e Sampdoria. La Roma si trova al settimo poso con 58 punti e arriva da tre sconfitte con Cagliari, Manchester Utd e Sampdoria e due vittorie con Manchester in Europa League e Crotone. Inter-Sampdoria 5-1: i nerazzurri danno spettacolo contro i Doria Inter-Roma: probabili formazioni Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. Gli indisponibili per l’Inter sono: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Mercoledì 12 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. L’capolista si trova al primo posto con 85 punti e arriva da due pareggi con Napoli e Spezia e tre vittorie con Verona, Crotone e Sampdoria. Lasi trova al settimo poso con 58 punti e arriva da tre sconfitte con Cagliari, Manchester Utd e Sampdoria e due vittorie con Manchester in Europa League e Crotone.-Sampdoria 5-1: i nerazzurri danno spettacolo contro i Doria: probabili(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. Gli indisponibili per l’sono: ...

