Gualtieri e le seconde scelte nello sport | sarà il Sergio Ramos o il Gimondi del Pd?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 maggio 2021) Fosse stato per Enrico Letta le cose sarebbero andate diversamente. Ha provato a fare il buon segretario, gioendo, su Twitter, per la candidatura a sindaco di Roma di Roberto, nonostante avesse preferito altro: Nicola Zingaretti a capo di una coalizione con il M5s. Non è successo. Virginia Raggi non ha fatto un passo indietro, Giuseppe Conte non l’ha abiurata. E così la seconda scelta si è fatta prima. Non si cruccino Letta a. “A volte lesono meglio delle prime. Si è molto più liberi, molto meno ansiosi di fallire. E così tutto può cambiare, la storia può essere riscritta”. Parola di seconda scelta, Rinus Michels. L’olandese all’Ajax arrivò per sostituire per qualche mese l’inglese Vic Buckingham, esonerato dai Lancieri. Rimase sei anni e rivoluzionò il calcio. È ...