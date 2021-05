Gravina: “Ho avuto un contatto con Agnelli. Il calcio italiano non può fare a meno della Juve, ma vanno rispettate le regole” (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso di una conferenza nella sede della Regione Piemonte a Torino ha parlato così: “Ho avuto un contatto con Agnelli, credo sia doveroso da parte mia avviare questo percorso di dialogo e maggiore confronto. Mi sembra ci siano i presupposti per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono particolarmente tese”. “Il calcio italiano e il calcio internazionale non possono fare a meno della Juventus – ha proseguito Gravina – anche se la nostra scelta non può basarsi su quelle che sono le dimensioni né economiche né quelle collegate al bacino di tifosi. Noi dobbiamo basarci su quelli che sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidenteFigc, Gabriele, nel corso di una conferenza nella sedeRegione Piemonte a Torino ha parlato così: “Houncon, credo sia doveroso da parte mia avviare questo percorso di dialogo e maggiore confronto. Mi sembra ci siano i presupposti per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono particolarmente tese”. “Ile ilinternazionale non possonontus – ha proseguito– anche se la nostra scelta non può basarsi su quelle che sono le dimensioni né economiche né quelle collegate al bacino di tifosi. Noi dobbiamo basarci su quelli che sono ...

