Giro d’Italia 2021 | Joe Dombrowski | “È stata una giornata dura | ma negli ultimi chilometri mi sono sentito davvero bene”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) Joeconquista il primo traguardo in salita di questonell’infernale traguardo di Sestola. Al termine della fuga odierna che ha animato assieme ad altri 24 uomini, il 29enne statunitense dell’UAE Team Emirates ha ottenuto così la sua quarta vittoria in carriera, a men due anni di distanza dall’ultima, nonché la prima in una grande corsa a tappe. Il corridore di Christiana è stato l’unico a resistere al forcing della nuova maglia rosa Alessandro De Marchi lungo il GPM del Colle Passerino che ha contraddistinto il finale di questa frazione. Il Rosso di Buja in rimonta è andato a riprendere la coppia all’attacco formata da Rein Taaramae e Christopher Juul-Jensen assieme allo stesso. L’americano è poi riuscito a beffare, con un rapporto più agile, l’azzurro della ...