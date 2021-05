Finanza agevolata, AssoHoReCa stringe partnership con Gruppo Del Barba (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – AssoHoReCa, l’Associazione dei produttori, importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca, ha stretto una partnership con Gruppo Del Barba Consulting, attivo nel campo della Finanza agevolata, per supportare le imprese della filiera: sarà facilitato – per gli associati – l’accesso ad agevolazioni e contributi e spiegato quali sono i requisiti necessari per la fruizione degli aiuti economici. “L’accordo con il Gruppo Del Barba nasce per aiutare le nostre aziende che fino ad oggi non hanno potuto accedere ai sostegni economici messi in campo dal governo, anche a causa della mancanza di un codice Ateco che le individui – ha dichiarato Luigi Fasoli, presidente di AssoHoReCa – Secondo le stime ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –, l’Associazione dei produttori, importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca, ha stretto unaconDelConsulting, attivo nel campo della, per supportare le imprese della filiera: sarà facilitato – per gli associati – l’accesso ad agevolazioni e contributi e spiegato quali sono i requisiti necessari per la fruizione degli aiuti economici. “L’accordo con ilDelnasce per aiutare le nostre aziende che fino ad oggi non hanno potuto accedere ai sostegni economici messi in campo dal governo, anche a causa della mancanza di un codice Ateco che le individui – ha dichiarato Luigi Fasoli, presidente di– Secondo le stime ...

Ultime Notizie dalla rete : Finanza agevolata Finanza agevolata, AssoHoReCa stringe partnership con Gruppo Del Barba ... importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca, ha stretto una partnership con Gruppo Del Barba Consulting , attivo nel campo della finanza agevolata, per supportare ...

Finanza agevolata, AssoHoReCa stringe partnership con Gruppo Del Barba Teleborsa Finanza agevolata, AssoHoReCa stringe partnership con Gruppo Del Barba Assohoreca, l'Associazione dei produttori, importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca, ha stretto ...

