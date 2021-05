Ferrari 812 Competizione, due modelli V12 dal DNA racing (Di martedì 11 maggio 2021) È stata presentata nel pomeriggio di ieri tramite uno streaming live dalla nuova sede del dipartimento Attività Sportive GT di Ferarri a Fiorano la 812 Competizione, nuova versione speciale in edizione limitata che si basa sulla 812 Superfast. Alla quale si affianca la 812 Competizione A: una spider “Targa”, anch’essa in serie limitata, omaggio alla tradizione delle scoperte Ferrari. Questa coppia di vetture, dedicate ad un ristretto gruppo di collezionisti e puristi della più nobile tradizione Ferrari, punta alle massime prestazioni senza compromessi. Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo ed aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuovi limiti prestazionali. Entrambe le 812 Competizione adottano un V12 derivato dal pluripremiato propulsore della 812 Superfast. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) È stata presentata nel pomeriggio di ieri tramite uno streaming live dalla nuova sede del dipartimento Attività Sportive GT di Ferarri a Fiorano la 812, nuova versione speciale in edizione limitata che si basa sulla 812 Superfast. Alla quale si affianca la 812A: una spider “Targa”, anch’essa in serie limitata, omaggio alla tradizione delle scoperte. Questa coppia di vetture, dedicate ad un ristretto gruppo di collezionisti e puristi della più nobile tradizione, punta alle massime prestazioni senza compromessi. Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo ed aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuovi limiti prestazionali. Entrambe le 812adottano un V12 derivato dal pluripremiato propulsore della 812 Superfast. ...

DiogoJesus74 : Ferrari 812 Competizione by CIA - tomislavbrcic : Ferrari 812 Competizione | Il SOUND dal vivo e i SEGRETI della edizione ... - Tranzportz1 : Ferrari presenteert 812 Competizione - mfiguerotaller : RT @car_and_driver: La bestia del momento se llama 812 Competizione - RichiesTurkey : Ferrari Presents Some Serious Competizione - -