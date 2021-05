F1 | Albon torna a girare con la Red Bull nei Test Pirelli a Barcellona Oggi tocca a Kvyat con Alpine

(Di martedì 11 maggio 2021) Archiviato domenica scorsa il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Spagna 2021, il circuito del Montmelò continua ad ospitare la Formula 1 per due giornate riservate aidi alcuni team. Ieri, lunedì 10 maggio, è stato il turno di Rede Alfa Romeo, mentre quest’toccherà ad. La Casa milanese prosegue dunque nel processo di sviluppo dei nuovi pneumatici da 18 pollici che verranno utilizzati dalle monoposto del 2022, in occasione della rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore proprio a partire dalla prossima stagione. Le scuderie impegnate aper questihanno schierato i propri terzi piloti, mentre per esempio Mercedes aveva optato a Imola per Valtteri Bottas. Redha dunque rispolverato il ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | #TestPirelli: @alex_albon domani torna sulla #RedBull -

Ultime Notizie dalla rete : Albon torna

Corriere dello Sport.it

La Ferrari e la SF21 sono un puzzle ancora da completare . Dalla tre giorni in Bahrain sicon l'impressione che sia stato troppo poco il tempo per comprendere tutto quanto, per fare ...Alex...Dopo aver corso nel Campionato Europeo F3 2015 e aver gareggiato in numerosi weekend assieme al DTM,ha una certa familiarità con l'ambiente di questo campionato. 'Il DTM è una grande serie con ...ROMA - Oggi e domani sarà il momento di nuovi test per quanto riguarda le nuove gomme Pirelli da 18 pollici, che arriveranno in Formula 1 dal 2022. Sul circuito di Barcellona saranno diverse le scuder ...I test pre-stagione in Bahrain e le prime gare del campionato hanno fatto sperare a molti che questo Mondiale 2021 non si trasformasse – come in passato – in un lungo assolo della Mercedes e di Lewis ...