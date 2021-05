Emanuele Filiberto: “È vero, non c’è più la monarchia. Ma io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia Vittoria” (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo aver accolto i fuggiaschi Harry e Meghan, l’America si sta appassionando alle vicende che riguardano le monarchie europee. Lo conferma il fatto che il New York Times abbia pubblicato proprio in questi giorni un lungo ed approfondito articolo in cui ricostruisce le vicende di Casa Savoia che, nel gennaio 2020, ha cambiato le millenarie leggi di successione che volevano il trono appannaggio esclusivamente maschile per aprire la linea ereditaria anche alle donne. E così ora, dopo il principe Emanuele Filiberto, la guida del casato spetterà alla sua primogenita Vittoria, ora 17enne. Neanche a dirlo, questa decisione è stata osteggiata da alcuni membri del casato, con il “ramo d’Aosta” che ha criticato duramente la decisione, rivendicando il trono per se. “Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo aver accolto i fuggiaschi Harry e Meghan, l’America si sta appassionando alle vicende che riguardano le monarchie europee. Lo conferma il fatto che il New York Times abbia pubblicato proprio in questi giorni un lungo ed approfondito articolo in cui ricostruisce le vicende di Casa Savoia che, nel gennaio 2020, ha cambiato le millenarie leggi di successione che volevano il trono appannaggio esclusivamente maschile per aprire la linea ereditaria anche alle donne. E così ora, dopo il principe, la guida del casato spetterà alla sua primogenita, ora 17enne. Neanche a dirlo, questa decisione è stata osteggiata da alcuni membri del casato, con il “ramo d’Aosta” che ha criticato duramente la decisione, rivendicando il trono per se. “Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ...

