DIRETTA Giro d’Italia | tappa di oggi LIVE | classifica generale | De Marchi maglia rosa Staccato Nibali

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Simon Yates ha perso 11? da Bernal, Landa, Carthy, Ciccone e Vlasov. Non sono tanti, ma rappresentano un segnale poco confortante per il britannico, che ha perso terreno in unasulla carta favorevole. 17.30 Ladici ha detto che Bernal sta bene, anche se la schiena resta un’incognita. Quando il colombiano ha deciso di partire, in poche pedalate è andato a riprendere Ciccone e Landa. Sia l’abruzzese sia lo spagnolo hanno convinto. Bene anche Vlasov e Carthy, quest’ultimo il meno appariscente, ma solidissimo. 17.29 La nuova: 1 12 ?11 DEAlessandro Israel Start-Up Nation 20 13:50:44 2 90 ?88 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 0:22 3 61 ?58 VERVAEKE Louis ...

Advertising

Fremondoweb : Giro d’Italia: orario di arrivo a Guardia Sanframondi, diretta tv e streaming #giro #Giro - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Quarta Tappa - infoitsport : DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Video streaming Rai: vicini al traguardo, guidano in due! - infoitsport : Giro d'Italia, quarta tappa Piacenza-Sestola. Ganna, addio maglia rosa| La diretta - petertheshadow : @RaiPlay Purtroppo devo segnalare che il disservizio mentre si guarda la diretta del Giro continua. Dopo qualche mi… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

...per l'Italia: qui vicino il primo è stato il 'Gallaquiz', lanciato da Sei di Gallarate se ® e diventato - prima della pandemia un appuntamento fisso molto seguito. Il quiz va in onda in,...Monica Bellucci ha presenziato con un video registrato alla Cerimonia di Presentazione dei candidati ai premi David di Donatello che si terranno questa sera insu Rai Uno. Alla Cerimonia di Presentazione, che si è tenuta nel salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ...Il 29 maggio Verbania ospiterà la partenza della ventesima tappa del 104esimo GIRO D’ITALIA: non solo il meglio del ciclismo internazionale, ma anche un’occasione strategica di promozione del territor ...Battuto il primo ciak per DJANGO, la serie originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave contemporanea il western di Sergio Corbucci. Sono in corso le riprese a Bucarest e dureranno 6 ...