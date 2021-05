DIRETTA Giro d’Italia | tappa di oggi LIVE | 25 corridori in testa | la pioggia continua a scendere senza sosta

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Questi i nomi dei fuggitivi: Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana, Filippo Fiorelli e Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Marton Dina e Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Nicolas Edet (Cofidis), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) Amanuel Ghebreigzabhier, Koen De Kort e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Joe Dombrowski, Valerio Conti (UAE Team Emirates), Andrea Vendrame, Nico Denz (AG2R Citroën), Nicola Venchiarutti, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Nelson Oira (Movistar), Attila Valter (Groupama-FDJ), Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix). 13.20 140 chilometri al traguardo, intanto. 13.17 Rientrano altri tre, vale a ...

NUOVA MAGLIA INTER 2021 - 2022 A SERPENTE: IL COMMENTO DEI TIFOSI Molti i tifosi che hanno storto il naso v edendo ...... maturo e liquido: secondo alcune stime, neldi una decina d'anni i volumi di trading ... Come conseguenza, vi sarà quindi un'accelerazione nel tasso di riduzione del numero dei certificati ...11 mag 2021 - Il trio di cantanti presenta la serata evento che sarà trasmessa in diretta da Rai Uno: 'Una grande soddisfazione dopo dodici anni di carriera' ...Siena, 11 maggio 2021 - La carovana rosa del Giro d'Italia numero 104 si avvicina alle terre senesi, Montalcino e Siena si preparano allo sbarco. Il Giro attraverserà la città, passando da Banchi di S ...