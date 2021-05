Denise Pipitone, la ragazza di Scalea svela tutto: “Quella cicatrice…” FOTO (Di martedì 11 maggio 2021) In queste ultime ore una ragazza di Scalea ha dato l’impressione di assomigliare a Denise Pipitone. La ragazza, però, ha parlato ai microfoni de La Vita in Diretta. Ecco che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021) In queste ultime ore unadiha dato l’impressione di assomigliare a. La, però, ha parlato ai microfoni de La Vita in Diretta. Ecco che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

