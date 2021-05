De Zerbi: “La Juve è una squadra di campioni ferita. Reagirà in maniera violenta” (Di martedì 11 maggio 2021) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così a SassuoloChannel alla vigilia del match con la Juve, valido per la 36a di Serie A: Sassuolo che è certo dell’ottavo posto ed è in lotta per il settimo.“Tre anni fa quando siamo arrivati, io con tanti giocatori, il mio staff, Giovanni Rossi che tornava con l’esperienza di Cagliari, il Sassuolo si è salvato a due partite dalla fine, ora a 3 dalla fine il Sassuolo è sicuro dell’ottavo posto con la possibilità di arrivare settimi. E già l’ottavo posto sarebbe importante perché vorrebbe dire essersi confermati rispetto a un anno fa, questo sicuro è un orgoglio per tutti, è merito di tutti, dalla proprietà fino ad arrivare ai giardinieri”. La Juve?“Ha campioni e quando un campione viene ferito nell’orgoglio di solito reagisce in maniera ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha parlato così a SassuoloChannel alla vigilia del match con la, valido per la 36a di Serie A: Sassuolo che è certo dell’ottavo posto ed è in lotta per il settimo.“Tre anni fa quando siamo arrivati, io con tanti giocatori, il mio staff, Giovanni Rossi che tornava con l’esperienza di Cagliari, il Sassuolo si è salvato a due partite dalla fine, ora a 3 dalla fine il Sassuolo è sicuro dell’ottavo posto con la possibilità di arrivare settimi. E già l’ottavo posto sarebbe importante perché vorrebbe dire essersi confermati rispetto a un anno fa, questo sicuro è un orgoglio per tutti, è merito di tutti, dalla proprietà fino ad arrivare ai giardinieri”. La?“Hae quando un campione viene ferito nell’orgoglio di solito reagisce in...

Advertising

junews24com : De Zerbi: «Juve ferita nell'orgoglio ma abbiamo le nostre armi. Vogliamo vincere» - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: De Zerbi: 'Juve? I campioni reagiscono in maniera violenta, ma noi vogliamo l'Europa' - sportface2016 : #SerieA #DeZerbi alla vigilia di #SassuoloJuve - TuttoMercatoWeb : De Zerbi: 'Juve? I campioni reagiscono in maniera violenta, ma noi vogliamo l'Europa' - TUTTOJUVE_COM : QUI SASSUOLO - De Zerbi: 'Juve ferita nell'orgoglio, reagirà in maniera violenta. Djuricic in dubbio' -