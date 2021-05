Coprifuoco e riaperture: pressing su Draghi. Che prende tempo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coprifuoco, parametri per ridefinire i colori delle Regioni, aperture dei settori più penalizzati come ristoranti al chiuso e palestre. Nel governo c'è aria di bagarre: o di sfida fra le posizioni del centrodestra e quelle dell'asse Pd-Leu, con il Movimento 5 Stelle che, come gli capita spesso, ondeggia un po' di qua e un po' di là. Il risultato è che non è ancora stata fissata la cabina di regia politica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021), parametri per ridefinire i colori delle Regioni, aperture dei settori più penalizzati come ristoranti al chiuso e palestre. Nel governo c'è aria di bagarre: o di sfida fra le posizioni del centrodestra e quelle dell'asse Pd-Leu, con il Movimento 5 Stelle che, come gli capita spesso, ondeggia un po' di qua e un po' di là. Il risultato è che non è ancora stata fissata la cabina di regia politica L'articolo proviene da Firenze Post.

