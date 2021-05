Chloe Facchini, la chef transgender a TPI: “Giocavo con i trucchi di mia madre, ma mio padre fece sparire tutto” (Di martedì 11 maggio 2021) “Alle 12 mi sono riletta il post e prima di spingere invio mi sono detta: ora è fatta. Mi massacreranno. Sai, alla fine il pubblico che mi segue da quando facevo La prova del cuoco è molto vasto, viene da contesti, regioni e fasce d’età diverse e quindi temevo un po’ le reazioni. E invece, adesso che è passata qualche ora, sono piena di speranza: non ho avuto un commento negativo che fosse uno. Al massimo mi fanno domande un po’ surreali tipo: ma fai ancora la chef? E io spiego che certo: il cambio di identità di genere non comporta un’inabilità a cucinare manicaretti”. Ride in maniera contagiosa, Chloe Facchini, chef bolognese che, come Riccardo ha affiancato per anni Antonella Clerici nel suo storico programma di Rai 1 e che, oggi, sui social ha deciso di raccontare la sua transizione avvenuta in questi anni. “Un ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) “Alle 12 mi sono riletta il post e prima di spingere invio mi sono detta: ora è fatta. Mi massacreranno. Sai, alla fine il pubblico che mi segue da quando facevo La prova del cuoco è molto vasto, viene da contesti, regioni e fasce d’età diverse e quindi temevo un po’ le reazioni. E invece, adesso che è passata qualche ora, sono piena di speranza: non ho avuto un commento negativo che fosse uno. Al massimo mi fanno domande un po’ surreali tipo: ma fai ancora la? E io spiego che certo: il cambio di identità di genere non comporta un’inabilità a cucinare manicaretti”. Ride in maniera contagiosa,bolognese che, come Riccardo ha affiancato per anni Antonella Clerici nel suo storico programma di Rai 1 e che, oggi, sui social ha deciso di raccontare la sua transizione avvenuta in questi anni. “Un ...

