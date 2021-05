Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano in discesa (-1,4%). Meno peggio le banche. Male le auto #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano apre in calo (-0,7%). Il Ftse Mib a 24.613 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano solida con banche, corre Unicredit. Acquisti anche su Bper e Banco Bpm, male Stm #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,78%. Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 24.802 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa tiene dopo Wall street, Milano +0,6%. Corrono Unicredit, Bper e Banco Bpm. Debole Stm #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

L'indice Ftse Mib discende dell'1,2%. Nel resto d'Europa Londra - 2%, Francoforte e Parigi -... Fuori dalla grafica - 3,8% per ladi Taipei, in Taiwan, uno dei grandi paesi produttori di ..., mentre l'Italia attende in giornata i dati sulla produzione industriale, è in rosso praticamente l'intero listino principale, salvo Fineco, che è piatta (+0,04%) e aspetta i conti. Tra i ...L'indice Ftse Mib di Milano scende dell’1,2% ... Fuori dalla grafica -3,8% per la borsa di Taipei, in Taiwan, uno dei grandi paesi produttori di microchip. A determinare i cali dei titoli tech ci sono ...MILANO, 11 MAG - In decisa discesa Piazza Affari (-1,4%), in linea con le altre principali Borse europee e con il deciso calo dei mercati asiatici, dove hanno influito, secondo alcuni analisti, le nuo ...