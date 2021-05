Bergomi elogia gli azzurri | “Per la Juve ora è difficile tornare in zona Champions | il Napoli è in gran forma”

(Di martedì 11 maggio 2021) Beppe, ex giocatore dell’Inter ed opinionista Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente satellitare nel prepartita di-Udinese.ha detto la sua sulla corsae lo stato didel. Di seguito quanto evidenziato. “Vedo moltoper lae la Lazioin. Ilè in, ultimamente ha giocato sempre bene, anche contro il Cagliari. La squadra è in salute. Ha ritrovato Osimhen, che con lo Spezia andava a nozze. L’Udinese si difende bene, attacca da retrocessione, ma èfargli gol”.

Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Sky , l'ex capitano dell'Inter, Beppeil lavoro di Antonio Conte. 'Ho sempre detto che il valore aggiunto dell'Inter è Conte. Conosco l'ambiente e so che ha sempre avuto bisogno di un allenatore dal carattere forte, che ...Commenta per primo Beppe, ex difensore e capitano dell' Inter , ora opinionista, parla a Sky Sport di Rafa Leao , attaccante del Milan: 'Ho sempre ritenuto il Milan molto profondo nella rosa, ora con i nuovi acquisti ...Il record per ora è di Helenio Herrera e Roberto Mancini con tre scudetti, uno più di Alfredo Foni e Mourinho mentre tra gli altri otto che fanno compagnia a Conte c’è Giovanni Trapattoni. Ma uno dei ...