Anticipazioni de “Le Iene”: due fratelli disabili derubati da un parroco? (Di martedì 11 maggio 2021) Stasera, a “Le Iene”, andrà in onda un servizio su due fratelli disabili, Giuseppe e Michele, che sarebbero stati derubati dei loro risparmi da un parrocoFoto Facebook“La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo”, recita un noto adagio popolare ed è la migliore sintesi di quello che la vita ha riservato a Giuseppe e Michele, due fratelli pugliesi: hanno un’invalidità rispettivamente del 90% e del 100% e un giorno hanno scoperto che dal loro conto sarebbero stati prelevati molti soldi dal parroco Don Luca De Rosa. Tutti i particolari di questa incresciosa vicenda, soprattutto per i protagonisti coinvolto, due disabili e un prete che dovrebbe aiutare e non derubare chi è in difficoltà, saranno resi noti nel servizio curato da Nina Palmieri per ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021) Stasera, a “Le”, andrà in onda un servizio su due, Giuseppe e Michele, che sarebbero statidei loro risparmi da unFoto Facebook“La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo”, recita un noto adagio popolare ed è la migliore sintesi di quello che la vita ha riservato a Giuseppe e Michele, duepugliesi: hanno un’invalidità rispettivamente del 90% e del 100% e un giorno hanno scoperto che dal loro conto sarebbero stati prelevati molti soldi dalDon Luca De Rosa. Tutti i particolari di questa incresciosa vicenda, soprattutto per i protagonisti coinvolto, duee un prete che dovrebbe aiutare e non derubare chi è in difficoltà, saranno resi noti nel servizio curato da Nina Palmieri per ...

Advertising

M91P1 : Il modo in cui ho appena visto le anticipazioni delle iene, è ho più domanda che risposte?? #prelemi - gemmafinizzola : Dalle anticipazioni dello scherzo delle Iene ero già piegata in due,mi immagino domani... Ci faranno volare ???? #prelemi - Capissima : Dalle anticipazioni lo scherzo alle iene sarà tutto da ridere ?? - Prelemi14096385 : RT @ziaMeggie: Oggi la mia giornata produttiva prevede : 1. Aspettare le anticipazioni delle Iene 2. Aggiornare continuamente twitter e ins… - Giorgia50573893 : Niente anticipazioni iene x il momento... E proprio vero siamo il Fandom che più la prende nel c.... #PRELEMI -