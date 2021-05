Ancona | Diego muore a 40 anni mentre torna a casa dalla famiglia

(Di martedì 11 maggio 2021) Tragico incidente ad: a perdere la vita un padre di. Aveva solo 41. Ancora vittime della strada. Qualche giorno fa, sulla Statale tra Brindisi e Bari, hanno perso la vita due anziani coniugi ed è rimasto ferito in modo serio un ragazzo di appena 20. Fine ancor più tremenda quella della 25 enne di Vicenza morta, un paio di giorni fa, dentro la sua automobile in fiamme. Questa volta, invece, la vittima è un uomo di 41, un papà:Petruio. L’uomo – riporta Leggo – stavando a, ad. Era in sella alla sua moto nuova, una Ducati Panigale V4. Forseera entusiasta, sicuro che ad attenderlo ci sarebbe stato un futuro pieno di avventure e di successo. ...

UNDMofficial : New post: Diego Petruio, incidente mortale in moto: lutto ad Ancona - qn_carlino : Incidente Ancona, schianto tra moto e furgone: morto Diego Petruio - msn_italia : Ancona, torna a casa con la moto nuova: Diego muore dopo lo schianto con un furgone - malinca73 : RT @msn_italia: Ancona, torna a casa con la moto nuova: Diego muore dopo lo schianto con un furgone - msn_italia : Ancona, torna a casa con la moto nuova: Diego muore dopo lo schianto con un furgone -

... pur con tutte le necessarie accortezze anti Covid - 19, valevole come campionato provinciale FCIed anche una sorta diSchiaroli in formato "baby", in attesa della tradizionale classica ...A quanto si apprendesi trovava a bordo della sua Ducati Panigale V4 e da Osimo stava salendo la strada in direzione. Arrivato all'altezza dell'incrocio con via San Biagio un furgone, ...E’ stato installato uno specchio in prossimità dell’incrocio di via d’Ancona a San Biagio dove mercoledì scorso ha perso la vita Diego Petruio, 41enne anconetano padre di famiglia, che si è scontrato ...Il punto con l'assessorato alla Viabilità per ragionare sulle criticità di via D'Ancona dopo l'incidente mortale ...