Amici | un ex allievo del programma fa coming out | “Credo che sia arrivato il momento di essere chi sono”

Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha fatto coming out ad Ogni Mattina, programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe. Stiamo parlando di Manuel Aspidi, allievo della sesta edizione del reality condotto da Maria De Filippi. Il livornese, dopo la fine della sua esperienza nella scuola più ambita d'Italia, ha continuato a lavorare nel mondo della musica. Questa mattina il ragazzo è stato ospite della Volpe per parlare del suo percorso artistico. Manuel, inoltre, ha voluto rivelare alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Ad Ogni Mattina Aspidi ha dichiarato di essere omosessuale. Manuel ha ammesso di aver sempre avuto l'appoggio della sua famiglia: Io sono gay, vengo una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno.

