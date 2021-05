Amazon vittima di truffa: alcuni marchi banditi dal sito (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon è corso ai ripari contro alcuni marchi che stavano agendo in maniera truffaldina. I loro prodotti non sono disponibili. Amazon (AdobeStock)Quando c’è da comprare qualcosa online si pensa subito ad Amazon. La società ha, però, recentemente avuto a che fare con qualche problema. Sembrerebbe che alcuni marchi operassero non proprio in maniera chiara e pulita. Amazon, probabilmente, venendo a conoscenza della questione ha deciso di bandire, non sappiamo se momentaneamente, alcuni brand. Sicuramente è un duro colpo perché così potrebbe venire meno la fiducia del cliente dato che le recensioni fanno buona parte della decisione su un prodotto specifico. Il punto centrale della questione riguarda le ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021)è corso ai ripari controche stavano agendo in manieraldina. I loro prodotti non sono disponibili.(AdobeStock)Quando c’è da comprare qualcosa online si pensa subito ad. La società ha, però, recentemente avuto a che fare con qualche problema. Sembrerebbe cheoperassero non proprio in maniera chiara e pulita., probabilmente, venendo a conoscenza della questione ha deciso di bandire, non sappiamo se momentaneamente,brand. Sicuramente è un duro colpo perché così potrebbe venire meno la fiducia del cliente dato che le recensioni fanno buona parte della decisione su un prodotto specifico. Il punto centrale della questione riguarda le ...

Advertising

spiderdanpo : @davidefaraone Certo Davide, in un mondo in cui esiste Amazon che ti consegna a casa tutto nel tempo di uno starnut… - BrunellaBB : RT @ErmesAntonucci: Grazie a Libero Qui per acquistare il libro: - BrunellaBB : RT @ErmesAntonucci: I dannati della gogna. Cosa significa essere vittima del circo mediatico-giudiziario. Da oggi nelle librerie e negli st… - agostinoferro1 : RT @ErmesAntonucci: Grazie a Libero Qui per acquistare il libro: - ErmesAntonucci : Grazie a Libero Qui per acquistare il libro: -