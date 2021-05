Agente Bastoni: "Rinnovo? In attesa da 4 mesi, dal 1° luglio pronti a cambiare. Taglio stipendi inopportuno" (Di martedì 11 maggio 2021) Le parole di Tullio Tinti, Agente fra gli altri di Alessandro Bastoni, sul futuro del difensore dell'Inter. Leggi su 90min (Di martedì 11 maggio 2021) Le parole di Tullio Tinti,fra gli altri di Alessandro, sul futuro del difensore dell'Inter.

Advertising

capuanogio : Tullio Tinti (agente di #Bastoni): 'Da quattro mesi abbiamo un accordo per il rinnovo di contratto e mi hanno detto… - GoalItalia : Bastoni, rinnovo in bilico? L’agente: “Se l’Inter vorrà alle cifre concordate ok, altrimenti dall’1 luglio in poi l… - FcInterNewsit : L'agente di Bastoni rassicura: 'È tifoso dell'Inter e vuole rimanere, ho già trovato da tempo un accordo per il rin… - XinXianLi69 : RT @Bett_Calcaterra: All'#Inter con gli agenti non si sono comportati in maniera molto corretta e non stanno pagando le commissioni da due… - Vittoriog82 : RT @capuanogio: Tullio Tinti (agente di #Bastoni): 'Da quattro mesi abbiamo un accordo per il rinnovo di contratto e mi hanno detto che bis… -