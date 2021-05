12 Maggio | accadde oggi | eventi storici | santi e ricorrenze

Advertising

paolobassi15 : RT @rockolpoprock: E' successo nel rock il 12 maggio - rockolpoprock : E' successo nel rock il 12 maggio - Gimar69Marchini : RT @CalcioPillole: #AccaddeOggi: l'11 maggio 1969 la Fiorentina batte 2-0 la Juventus a Torino e diventa campione d'Italia. - ilbassanese : Mercoledì 12 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - Maxwell51410 : @meb @ItaliaViva Essendo qualche mese che spingete sulle riaperture, peraltro ovvie, prima o poi vi darete ragione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio accadde

...ha presentato le iniziative che si svolgeranno da oggi fino al 15: una chiamata alla memoria in cinque tappe tra mostre, installazioni, video e laboratori per non dimenticare ciò che...Un simbolo come75 anni fa. Allora, l'111946, Arturo Toscanini diresse un concerto per la rinascita del teatro dopo i bombardamenti e la ricostruzione. Il direttore musicale Riccardo ...Ventotto partite di singolare, cinque italiani impegnati, una super-sfida tra Sinner e Nadal. Ma anche gli esordi di tutti gli altri big, tra cui il ritorno in campo di Serena Williams ...Anticipazioni Buongiorno, mamma!, quinta puntata 18 maggio: incertezza sulle vere circostanze della morte di Maurizia. Sole ricoverata in ospedale.