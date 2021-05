Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; COMINCIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, ABBIAMO INFATTI PRIMI RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOGLIATTI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PRIMA DI CONCLUDERE RICORDIAMO CHE E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CON ...