Vaccini, in arrivo 3 milioni di dosi (soprattutto Pfizer). Contagi in calo, cambia l'indice Rt (Di lunedì 10 maggio 2021) L'indice Rt verrà modificato in coincidenza della crescita del numero dei vaccinati. E con il cambiamento dello scenario, il modello di valutazione del rischio si avvia ad essere... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) L'Rt verrà modificato in coincidenza della crescita del numero dei vaccinati. E con ilmento dello scenario, il modello di valutazione del rischio si avvia ad essere...

Advertising

sole24ore : ?? Effetto #vaccini, perché un contagio su cinque è sotto i 18 anni e l’età media cala a 41 anni:… - MediasetTgcom24 : Vaccini, questa settimana in arrivo 3 milioni di dosi #vaccini - Corriere : ?? In arrivo altre 42 milioni di dosi - lifestyleblogit : Vaccini Covid Italia, 3 milioni di dosi in arrivo tra 12 e 15 maggio - - santocosta28 : @PiemonteInforma Perché non dichiarate la vostra incapacità di gestire la situazione invece di dare colpa all’arriv… -