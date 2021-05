Usa: sparatoria in un hotel di Phoenix, un morto e 7 feriti (Di lunedì 10 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 9 - Altra sparatoria in Usa, questa volta in un hotel del centro di Phoenix, Arizona, dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 9 - Altrain Usa, questa volta in undel centro di, Arizona, dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia, ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Colorado durante una festa di compleanno: sette morti #Usa - Agenzia_Ansa : Sparatoria in Usa, in un hotel del centro di Phoenix, Arizona, dove una persona è morta e almeno altre sette sono r… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria in Usa, in un hotel del centro di Phoenix, Arizona, dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste… - anna_annie12 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti | Sky TG24 -