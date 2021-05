Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri rivela l’accordo con Roberta di Padua. Si sfiora la rissa in studio (Di lunedì 10 maggio 2021) A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha fatto scoppiare un caso memorabile, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News. Il Cavaliere ha scelto, durante la stagione in corso del dating show, d’uscire dal programma con Roberta di Padua, ma, ultimamente è tornato protagonista. Adesso, una rivelazione scioccante, metterà ombra sulla sincerità di alcuni protagonisti molto amati del parterre del dating show. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri accusa Roberta di Padua di raggirare la redazione Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri farà delle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Aha fatto scoppiare un caso memorabile, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News. Il Cavaliere ha scelto, durante la stagione in corso del dating show, d’uscire dal programma condi, ma, ultimamente è tornato protagonista. Adesso, unazione scioccante, metterà ombra sulla sincerità di alcuni protagonisti molto amati del parterre del dating show.accusadidi raggirare la redazione Nelle prossime puntate difarà delle ...

