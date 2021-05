Uomini e Donne: Gianni Sperti Svela Retroscena Inaspettati! (Di lunedì 10 maggio 2021) L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti si sbottona sui protagonisti del trono over, su Gemma Galgani e sulla sua collega Tina Cipollari. Poi si racconta a cuore aperto parlando anche della sua vita privata! Ecco tutti i dettagli! Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e Donne si racconta a cuore aperto. Intervistato dal Magazine del programma, Sperti parla della sua esperienza in trasmissione e Svela qualche dettaglio inedito sui protagonisti del trono over! Nella sua lunga chiacchierata con il giornalista, l’opinionista non può fare a meno di menzionare la sua collega di sempre, la mitica Tina Cipollari. Gianni e Tina si conoscono da oltre 15 anni. La Cipollari, ricorderete, è stata ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) L’opinionista disi sbottona sui protagonisti del trono over, su Gemma Galgani e sulla sua collega Tina Cipollari. Poi si racconta a cuore aperto parlando anche della sua vita privata! Ecco tutti i dettagli!, lo storico opinionista disi racconta a cuore aperto. Intervistato dal Magazine del programma,parla della sua esperienza in trasmissione equalche dettaglio inedito sui protagonisti del trono over! Nella sua lunga chiacchierata con il giornalista, l’opinionista non può fare a meno di menzionare la sua collega di sempre, la mitica Tina Cipollari.e Tina si conoscono da oltre 15 anni. La Cipollari, ricorderete, è stata ...

