Un posto al sole, le trame ufficiali di Mercoledì 12 Maggio 2021

L'episodio di UPAS che andrà in onda Mercoledì 12 Maggio 2021 è il 5.693° e fa parte del blocco numero 1.139 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Bruno De Paola. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D'Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni ufficiali! Il mancato accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri complica la vita a Roberto, ma anche a Pietro, costretto a fare i conti sia col socio occulto che con Biagio. Nel frattempo, Franco, che continua ad indagare, rischia di mettersi sempre più in pericolo. Bianca si comporta in modo sgarbato con Irene, di ritorno da Berlino, e Giulia cerca di capirne le ragioni. Michele accetta controvoglia di ...

