Snp e Verdi | il fronte per l’indipendenza scozzese

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lo Scottish National Party ha vinto nettamente le elezioni dello scorso giovedì. Il partito della premier Nicola Sturgeon non ha però ottenuto i 65 seggi necessari a raggiungere la maggioranza assoluta. Ciò significa che, per governare, i nazionalisti dovranno cercare una sponda in altre forze politiche, e in particolare nei, schierati anch’essi per. Complessivamente, ilindipendentista ha quindi la maggioranza in parlamento e questo rende concreta la possibilità di svolgere un nuovo referendum nei prossimi cinque anni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.