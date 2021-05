Sileri: "Dobbiamo resistere altre tre settimane e a giugno saremo come Gran Bretagna" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2 - 3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2 - 3, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Da oggi l'Italia non ha Regioni in zona rossa | Sileri: 'A giugno saremo come la Gb, ma dobbiamo resistere 3 settim… - MediasetTgcom24 : Sileri: a giugno saremo come Gb, ma bisogna resistere 3 settimane #COVID - BarbySavino : RT @Corriere: «I contagi saliranno di nuovo. Ma con 500mila vaccinazioni al giorno, aumenterà anche il numero delle persone vaccinate. Fors… - BarbySavino : RT @Corriere: Sileri: «A giugno saremo come la Gran Bretagna, ma dobbiamo aspettare 2 o 3 settimane» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Lombardia: già più di 270mila i prenotati over 50 #COVID -