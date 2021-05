Seth Rogen non vuole più lavorare con James Franco dopo le accuse di molestie sessuali (Di lunedì 10 maggio 2021) Seth Rogen è tornato sui suoi passi e ha dichiarato che non lavorerà più col collega Jameas Franco perché le accuse di molestie sessuali piovute contro l'amico avrebbero rovinato il loro rapporto. La lunga amicizia e collaborazione tra James Franco e Seth Rogen si sarebbe interrotta: Rogen ha infatti confessato di non voler più lavorare col collega a causa delle accuse di molestie sessuali mosse a Franco da numerose donne. Nel corso di una recente intervista col Sunday Times, Seth Rogen ha spiegato di non sentirsi più a suo agio a lavorare con James ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021)è tornato sui suoi passi e ha dichiarato che non lavorerà più col collega Jameasperché ledipiovute contro l'amico avrebbero rovinato il loro rapporto. La lunga amicizia e collaborazione trasi sarebbe interrotta:ha infatti confessato di non voler piùcol collega a causa delledimosse ada numerose donne. Nel corso di una recente intervista col Sunday Times,ha spiegato di non sentirsi più a suo agio acon...

Stay_Nerd : Seth Rogen non collaborerà più con James Franco in futuro - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pam and Tommy – Nuove foto di Sebastian Stan e Seth Rogen nella serie - starwarsnewsit : Seth Rogen 'Ecco quando doveva finire il mondo secondo George Lucas' - - badtasteit : #SethRogen è ancora confuso e tormentato dalla spiazzante discussione avuta anni fa con #GeorgeLucas - happinessseb : @_amantedelcine_ Mi sento in paradiso adesso ?? sarà un'unpopular opinion ma io ADORO Seth Rogen. A saperlo in una s… -