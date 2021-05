Scoperto cadavere in una abitazione | giallo a Cagliari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto cadavere

Agenzia ANSA

Ildi un uomo di 42 anni, Mario Romani, è statonella tarda mattinata di oggi all'interno della sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. Da quanto si ...Ildi un uomo di 42 anni, Mario Romani , è statonella tarda mattinata di oggi all'interno di un'abitazione in via Cornalias a Cagliari . Da quanto si apprende la casa era a soqquadro. ...Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all'interno della sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. Da quanto s ...Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all’interno di un’abitazione in via Cornalias a Cagliari. Da quanto si apprende la casa era a soqquadro.